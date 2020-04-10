再交鋒陳玉珍 蘇貞昌：在北京敢講中華民國嗎

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨立委陳玉珍日前稱台灣不是一個國家，遭行政院長蘇貞昌批沒資格當國會議員。兩人今天在立法院再度交鋒，蘇貞昌當面問，妳在北京敢講中華民國嗎；陳玉珍則說，她願意場外公開辯論。

立法院今天進行施政總質詢，邀請蘇貞昌備詢。

陳玉珍質詢時重提她日前稱中華民國是國家，但台灣不是，雖受到批評，但自認底氣十足，很多網友叫她滾回中國，原來是因為現在的國高中課本沒有提到中華民國還有褔建省，褔建省下面還有金門和連江縣。

蘇貞昌表示，當全世界都稱讚台灣是防疫做最好的國家，妳身為台灣國會議員，卻說台灣不是國家，非常不對，也非常不適合當國會議員。

蘇貞昌指出，金門同胞當年為了抗拒不被中國占領而浴血奮戰，他非常欽佩、感謝，沒想到從金門選出的立委，卻偏向中國的講法，這是主流民意不能接受的，妳領的還是台灣人民的血汗錢。

陳玉珍表示，她領的是中華民國的薪水，你也是領中華民國薪水，這是憲法體制的問題，蘇貞昌說，「如果沒有台灣，哪有什麼中華民國」；要講憲法他不會輸。

陳玉珍指出，如果你們不認同憲法體制，民進黨已經是國會多數，現在也完全執政，請勇敢去做，不然就是在欺騙人民。

蘇貞昌說，妳拿中國的錢到中國念法學碩士，你在北京那麼久，你敢說中華民國嗎；不要只在這裡講，要對中國講。

陳玉珍指出，當然敢，她也拿日本台灣交流協會的錢唸了法學碩士，難道也要說她舔日嗎，蘇貞昌說，他相信在日本敢講中華民國，但妳在北京敢講中華民國嗎？

陳玉珍表示，她在台灣已經公開講了，到哪裡都敢公開講；她今天不是要來跟蘇貞昌吵架，也不是要談這些意識形態的東西，若蘇貞昌要談，她願意場外公開辯論，但不要占用她質詢時間。

蘇貞昌指出，是妳挑起這個話題，2300萬人民的共識就是維護中華民國的主權、自由和民主，台澎金馬都是一體的，台灣就是一個國家。

陳玉珍議場外受訪時表示，她非常生氣，蘇貞昌又特別提到她拿中國獎學金，不理解身為行政院長為何要這樣，是不是真的很恐慌520後閣揆位置不保，才這麼焦慮的要談這些問題。（編輯：蘇志宗）1090410