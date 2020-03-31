回應蘇貞昌 陳玉珍：我不是台灣國選出立委

（中央社記者范正祥台北31日電）國民黨立委陳玉珍昨天提及「中華民國是一個國家，但台灣不是」，行政院長蘇貞昌今天質疑她沒資格當國會議員。陳玉珍回應表示，她是中華民國選出來的立委，不是台灣國選出來的立委。

陳玉珍昨天在立法院內政委員會質詢時，談到台灣「仇中」氣氛濃烈，並說中華民國是包括台澎金馬，「中華民國是一個國家，但台灣不是嘛」。

蘇貞昌今天在立法院會前受訪時質疑陳玉珍看法，表示「那她就沒資格當國會議員」；蘇貞昌指出，依時代力量智庫最新民調指出，高達74.3%的民眾支持將護照上的英文名字「REPUBLIC OF CHINA」改為「TAIWAN」，避免被誤認為是中國人。

對於蘇貞昌的指教，陳玉珍發布新聞稿回應。陳玉珍強調，蘇貞昌當的是中華民國的行政院長，而非台灣國的行政院長。

她指出，中華民國是一個國家，台灣不是一個國家，台灣是地名，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖。

陳玉珍表示，「我是中華民國選出來的立委，不是台灣國選出來的立委，我是金門選區選出來的立委」。

陳玉珍指出，民進黨完全執政已經準備邁向第5年了，「要改國號、國名請自便，我不反對修憲、正名，要用什麼國名可以由民意決定，但千萬不要說一套、做一套，欺騙百姓」。（編輯：林興盟）1090331