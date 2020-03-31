陳玉珍說台灣不是國家 蘇貞昌：她沒資格當國會議員

對於國民黨立委陳玉珍（圖）30日質詢指「中華民國是一個國家，但台灣不是」，行政院長蘇貞昌31日在立法院會前受訪時表示，「那她就沒資格當國會議員」。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北31日電）對於國民黨立委陳玉珍昨天質詢指「中華民國是一個國家，但台灣不是」，行政院長蘇貞昌今天在立法院會前受訪時表示，「那她就沒資格當國會議員」。

國民黨立委陳玉珍昨天在內政委員會質詢時，談到台灣「仇中」氣氛濃烈，並說中華民國是包括台澎金馬，「中華民國是一個國家，但台灣不是嘛」；陸委會主委陳明通則說，「我想委員的看法不是社會主流意見啦」。

蘇貞昌今天在立法院會前受訪時表示，依時代力量智庫最新民調指出，高達74.3%的民眾支持將護照上的英文名字「REPUBLIC OF CHINA」改為「TAIWAN」，避免被誤認為是中國人。

蘇貞昌表示，在總統蔡英文領導下，他的責任、工作就是照顧好2300萬國人同胞，福國利民，就像去年防止非洲豬瘟入侵台灣，像這次防疫工作還在努力中。

蘇貞昌說，因為台灣全體國人同胞齊心合力，台灣在世界被看見、被肯定，這是最重要的，台灣在世界有一席之地，同時跟中國有不一樣的地方。至於名稱怎麼樣，有憲法的規定，護照或其他方面用什麼印刷方法，要國人有共識，也要朝野有共識。（編輯：林淑媛）1090331