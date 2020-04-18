經濟重啟在望 美股道瓊猛漲704點週線連2紅

（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美股今天買氣旺盛，道瓊指數猛漲704點，2月以來首見週線連2紅。武漢肺炎疫情趨穩，美國總統川普公布經濟重啟方針，疫情較不嚴重的地區經濟可望復甦，帶動市場樂觀氣氛。

美股開高走高，尾盤進一步拉升，道瓊工業指數終場猛漲704.81點，漲幅2.99%，收在24242.49點。標準普爾500指數勁揚75.01點，漲幅2.68%，收在2874.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲117.78點，漲幅1.38%，收在8650.14點。

道瓊指數收復24000點大關，為3月10日以來首見；本週累計上漲2.2%，兩個月來首見週線連2紅。在科技股拉抬下，標普500指數與那斯達克指數週線漲幅分別達3%、6.1%。

波音（Boeing）股價大漲14.7%，表現在道瓊指數30檔成分股中居首。波音今天宣布，歷經3週停擺，西雅圖地區廣體客機產線最快20日能復工。

吉立亞醫藥（Gilead Sciences）股價大漲9.7%。醫療新聞網站STAT報導，芝加哥參與臨床試驗的一間醫院以吉立亞開發的實驗性藥物瑞德西韋（Remdesivir）治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重症病患，成效不錯。

近期表現威猛的科技股漲多拉回。蘋果公司（Apple）股價下挫1.4%；亞馬遜（Amazon.com）與網飛（Netflix）分別下跌1.4%、3.7%，但這兩檔「宅經濟」概念股本週漲幅仍超過14%。

費城半導體指數上漲0.87%。台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.5%，本週大漲11.1%。

受疫情衝擊，美股2月中旬攻上歷史高點後迅速拉回，道瓊指數3月23日跌至3年多來最低點，隨後強勢反彈。道瓊指數上週猛漲12.7%，為史上第7佳單週表現；標普500指數週線漲幅達12.1%，締造1974年以來最佳紀錄。

經過本週，3大指數已從前波低點翻揚超過25%。

這段期間，聯邦政府2兆美元經濟振興方案、聯邦準備理事會（Fed）強力救市產生撐盤效果。川普昨天在白宮宣布，全美經濟將分3階段重啟，何時重啟由各州長決定；疫情較不嚴重的地區可能5月1日前就可鬆綁防疫措施，逐步讓經濟重上軌道。

不過，美國經濟因防疫大規模停擺仍造成嚴重損害。過去4週，全美超過2200萬人申請失業給付，寫下近代最慘紀錄；美國3月零售銷售月減8.7%，創1992年數據開始彙編以來最大單月降幅。

中國國家統計局17日公布，中國今年首季經濟較去年同期負成長6.8%，為1992年開始公布單季國內生產毛額（GDP）數據以來首度萎縮。但在疫情影響下，投資人對此早有預期，加上萎縮幅度比市場預期小，亞股與歐股表現未受影響。

美股財報季本週開跑，打頭陣的摩根大通（JPMorgan Chase）等大型銀行獲利銳減，令投資人見識疫情衝擊銀行業績的程度。網飛、可口可樂（Coca-Cola）等企業財報預定下週出爐。（編輯：陳永昌）1090418