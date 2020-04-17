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OPEC砍原油需求預估 WTI油價摔10%跌破18美元

最新更新：2020/04/17 22:53

（中央社紐約17日綜合外電報導）中國公布首季經濟出現史上首見萎縮，加上石油輸出國家組織（OPEC）預估原油需求將降至30年來最低水準，美國西德州中級原油價格今天應聲重挫10%，跌破18美元，創18年來新低。

中國國家統計局今天公布，首季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮6.8%，是北京當局自1990年代初期開始統計以來首見經濟負成長。這也反映出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情引發的封城措施對經濟帶來的傷害。

石油輸出國家組織昨天發布最新月度報告，將今年全球每日原油需求預估大砍690萬桶，預期較去年減少680萬桶。其中現行季每日需求將較去年同期萎縮達1200萬桶，單單本月就銳減達2000萬桶。

石油輸出國家組織並預估，現行季全球對OPEC產油的需求平均每日將不到2000萬桶，創1989年初以來最低紀錄。

由於投資人擔憂原油市場供應過剩，也對疫情造成的能源需求跌勢感到悲觀，今天紐約市場早盤，5月交貨西德州中級原油（WTI）期貨價格重挫逾10%，報每桶17.53美元，為2001年11月以來最低價位。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1090417

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