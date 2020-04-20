金錢流向引口角 按摩師砍傷女友遭法辦

台中市蘇姓視障按摩師（中）20日疑因金錢問題與蔡姓同居女友發生口角，蘇男憤而持美工刀割傷對方頸部，蔡女送醫救治，蘇男被警方帶回警局偵辦。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 109年4月20日

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市蘇姓視障按摩師今天下午疑因金錢問題與蔡姓同居女友發生爭執，蘇男憤而持美工刀割傷對方頸部，消防局到場將蔡女送醫救治，警方到場將蘇男逮捕，詢問後依法偵辦。

台中市消防局今天下午5時21分接獲民眾報案，指北區漢口路五段一處民宅外有人路倒急需救護。消防局到場發現發現有2人倒臥地上，其中一人為女子，脖子有撕裂傷，意識不清；另一名是男性，他供稱受傷女子是他砍的。受傷女子被緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治。

台中市警察局第二分局表示，38歲蘇姓視障按摩師與40歲蔡姓女子為男女朋友，案發地點為視障按摩店，2人平時都在按摩店工作並同居，蔡女向蘇男多次借用現金。

下午5時多，蘇男質問蔡女一筆新台幣5萬元的金錢流向，2人在店內發生爭吵，蘇男憤而持隨身攜帶的美工刀揮舞，割傷蔡女的左頸部，蔡女因割傷失血倒地，附近鄰居發現2人倒臥地上報案，消防局到場將女子送醫。

蔡女頸部約有6公分刀傷，送醫後緊急手術縫合，仍在醫院觀察中；警方到場時，蘇男坦承持刀割傷女子，被警方帶回偵辦，後續將依殺人未遂罪嫌偵辦。（編輯：方沛清）1090420