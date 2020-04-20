更多編輯台推薦新聞：
地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

金錢流向引口角 按摩師砍傷女友遭法辦

最新更新：2020/04/20 21:39
台中市蘇姓視障按摩師（中）20日疑因金錢問題與蔡姓同居女友發生口角，蘇男憤而持美工刀割傷對方頸部，蔡女送醫救治，蘇男被警方帶回警局偵辦。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真　109年4月20日
台中市蘇姓視障按摩師（中）20日疑因金錢問題與蔡姓同居女友發生口角，蘇男憤而持美工刀割傷對方頸部，蔡女送醫救治，蘇男被警方帶回警局偵辦。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真　109年4月20日

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市蘇姓視障按摩師今天下午疑因金錢問題與蔡姓同居女友發生爭執，蘇男憤而持美工刀割傷對方頸部，消防局到場將蔡女送醫救治，警方到場將蘇男逮捕，詢問後依法偵辦。

台中市消防局今天下午5時21分接獲民眾報案，指北區漢口路五段一處民宅外有人路倒急需救護。消防局到場發現發現有2人倒臥地上，其中一人為女子，脖子有撕裂傷，意識不清；另一名是男性，他供稱受傷女子是他砍的。受傷女子被緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治。

台中市警察局第二分局表示，38歲蘇姓視障按摩師與40歲蔡姓女子為男女朋友，案發地點為視障按摩店，2人平時都在按摩店工作並同居，蔡女向蘇男多次借用現金。

下午5時多，蘇男質問蔡女一筆新台幣5萬元的金錢流向，2人在店內發生爭吵，蘇男憤而持隨身攜帶的美工刀揮舞，割傷蔡女的左頸部，蔡女因割傷失血倒地，附近鄰居發現2人倒臥地上報案，消防局到場將女子送醫。

蔡女頸部約有6公分刀傷，送醫後緊急手術縫合，仍在醫院觀察中；警方到場時，蘇男坦承持刀割傷女子，被警方帶回偵辦，後續將依殺人未遂罪嫌偵辦。（編輯：方沛清）1090420

台中市蘇姓視障按摩師20日下午疑因金錢問題與蔡姓同居女友發生爭執，蘇男憤而持美工刀割傷對方，警方封鎖現場偵辦。中央社記者蘇木春攝　109年4月20日
台中市蘇姓視障按摩師20日下午疑因金錢問題與蔡姓同居女友發生爭執，蘇男憤而持美工刀割傷對方，警方封鎖現場偵辦。中央社記者蘇木春攝　109年4月20日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報