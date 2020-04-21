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美軍電偵機現蹤台灣南部海域 4月來第11度

最新更新：2020/04/21 10:34
美軍一架EP-3E電偵機（圖）21日現蹤台灣南部海域，是美軍機4月以來，第11度出現台灣周邊。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）
美軍一架EP-3E電偵機（圖）21日現蹤台灣南部海域，是美軍機4月以來，第11度出現台灣周邊。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

（中央社記者游凱翔台北21日電）共軍航艦遼寧號日前通過巴士海峽，學者推測此海域可能成為潛艦走廊。據「飛機守望」資料，美軍一架EP-3E電偵機今天現蹤台灣南部海域，是美軍機4月以來，第11度出現台灣周邊。

國防部4月12日證實，共軍航空母艦遼寧號艦隊航經宮古海峽南下，並途經台灣東部海域，並航經巴士海峽，當時駐地宜蘭蘇澳的海軍168艦隊緊急出港監控；民進黨籍立委王定宇昨天也披露，海軍敦睦艦隊的康定、岳飛艦敦睦返國後，又立刻出港監控遼寧號。

戰略學者蘇紫雲當時受訪認為，中國核潛艦對美國目前有兩發射場，分別是渤海、菲律賓海，而南海、巴士海峽及菲律賓海有較深的水域，將可成為潛艦的走廊，推估未來菲律賓海將是很熱門地點。

專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）顯示，今天上午一架美軍EP-3E電子偵察機現蹤台灣南部海域，並由東向西飛行。

根據國防部及「飛機守望」公開揭露的訊息，今天是4月以來，美軍第11度在台灣周邊飛行。

第一次是4月8日的RC-135U電偵機；第二次是10日的RC-135U電偵機；第三次是11日的EP-3E電偵機；第四次是12日的EP-3E電偵機；第五次和第六次都在13日，分別為RC-135W電偵機和P-3C獵戶座反潛機；第七次是14日，同樣是P-3C；第八次是15日的RC-135W；第九次是17日的RC-135U；第十次是18日的P-3C；第11次則是今天的EP-3E。（編輯：張均懋）1090421

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