武漢肺炎疫情掀波瀾 美中台海周邊軍事角力

（中央社記者陳韻聿台北11日電）美中軍機近期較以往頻繁出現於台海周邊，軍事學者指出，除了戰略角力，美中各自提升軍事動作的媒體能見度、向民眾直接傳達訊息，此趨勢值得注意。

中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑受訪時說，美中雙方都企圖藉較以往頻繁的公開化軍事動作對內和對外展現軍力、穩定民心，並增強宣傳效應，這在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對雙方整體實力皆造成影響的情況下，尤為重要，因此會將以往鴨子划水、低調的例行動作搬到檯面上。

中國方面，林穎佑說，共軍駐香港部隊3月底發生直升機在執行訓練任務時墜機的意外，2月底在大陸地區也發生類似的軍機演訓墜機意外，令外界揣測疫情是否已影響共軍戰力。同時，台灣因應武漢肺炎疫情相對成功，並高調展開相關援外行動，種種增加台灣國際能見度的作為，令北京當局認為有必要採取軍事動作，傳達不會「默許」台灣「以疫謀獨」。

國防部智庫、國防安全研究院所長蘇紫雲指出，中國在印太區域擴張海空權，「東方17」極音速載具、「東風100」混合彈道飛彈等中程打擊火力明確針對美軍在印太區域的基地，並對艦隊構成實質威脅。此外，中共更將漁船化為「海上民兵」，衝撞台灣海巡署船艇、日本自衛隊軍艦等，可謂將壓力測試多元化。

蘇紫雲表示，就美軍的回應方式而言，較值得注意的是其軍機和軍艦較以往更頻繁出現於台海周邊，且反應時間縮短，除了是軍力展示、嚇阻共軍、重申航行自由，也是企圖藉頻繁、甚至公開於社群媒體的行動，從事「軍事公共外交」（MPD），向區域內各國民眾直接傳達美軍承諾，以促進區域安全穩定的戰略目標。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，共軍機群10日在台灣西南方海域遠海長航，在操演內容、出動機種和軍機數量等方面，與以往相較，並不顯得特別突出。

揭仲表示，中共會根據區域和兩岸政治情勢，決定個別「體系化遠海長航」的新聞操作力度，藉以達到釋放政治訊息，卻又不會過度升高區域緊張情勢的效果。

揭仲認為，美軍近期之所以頻繁出動電偵機，除了希望藉此提升對共軍活動的預警、增加反應時間，以減輕航艦戰鬥群反應能力下降的衝擊，也是藉此向區域內國家傳達，美軍航艦戰鬥群以外的單位已顯著提升戰備程度，以強化區域內各國信心，並防止中共因誤判情勢而輕舉妄動。

至於美中是否可能擦槍走火，林穎佑指出，2001年4月1日美中曾發生軍機擦撞事件，但雙方後來都克制，兩國目前也沒有明顯的開火動機。

蘇紫雲說，壓力測試與新出現的「灰色地帶」手段，都是在避免戰爭的前提下，施予對手最大的複合壓力，但類似的「戰爭邊緣」政策，一旦雙方回應失準，確實可能擦槍走火、造成武裝衝突。

揭仲認為，由於美中雙方軍事行動不僅都「剛好」錯開，也仍遵循先前達成的規則，且雙方的決策與軍方高層之間溝通還算暢通，因此儘管擦槍走火的機率難免增加，仍在可控範圍內。（編輯：郭萍英）1090411