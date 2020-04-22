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全球晶片出貨量恐連2年衰退 史上首見

最新更新：2020/04/22 10:47
全球晶片出貨量繼去年衰退6%後，今年恐再衰退3%。圖為江蘇南通一家晶片製造廠。（檔案照片／中新社提供）
全球晶片出貨量繼去年衰退6%後，今年恐再衰退3%。圖為江蘇南通一家晶片製造廠。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者張建中新竹22日電）全球晶片出貨量繼去年衰退6%後，今年恐再衰退3%，研調機構IC Insights表示，這將是史上首度出現連續2年晶片出貨衰退的情況。

IC Insights指出，自1980年開始記錄全球晶片出貨量以來，僅1985年、2001年、2009年及2012年出現出貨量衰退情況；1985年出貨量衰退16%，2001年衰退21%，2009年及2012年分別衰退7%及1%。

觀察這4次晶片出貨量衰退，IC Insights發現1985年及2001年的前一年晶片出貨量有大幅增長情況，1984年出貨量增加50%，2000年出貨量也增加27%，庫存增加可能促使1985年與2001年晶片出貨衰退。

2008年晶片出貨量僅小幅增加2%，並沒有過多的庫存需要去化，IC Insights表示，全球經濟衰退，並衝擊電子系統銷售，是影響2009年晶片出貨量衰退的主因。

據IC Insights統計資料顯示，全球晶片出貨量衰退後的隔年，出貨都隨即恢復成長，如1986年出貨量增加18%，2002年增加15%，2010年與2013年出貨量也都分別增加29%及8%。

IC Insights估計，2019年全球晶片出貨量衰退6%，預期今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，出貨恐再衰退3%，將是1980年開始記錄全球晶片出貨量以來，首度出現連續2年衰退的情況。（編輯：張均懋）1090422

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