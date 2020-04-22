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旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO

最新更新：2020/04/22 14:32
旅居澳洲的台裔醫護人員致函澳洲總理莫里森等政要，呼籲澳洲支持台灣成為世衛一員。這個訴求已獲部分澳洲國會議員力挺。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
旅居澳洲的台裔醫護人員致函澳洲總理莫里森等政要，呼籲澳洲支持台灣成為世衛一員。這個訴求已獲部分澳洲國會議員力挺。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者石秀娟雅加達22日專電）旅居澳洲的台裔醫護人員日前致函澳洲總理莫里森等政要指出，台灣加入世界衛生組織有助澳洲及全球公衛，呼籲澳洲支持台灣成為世衛一員。這個訴求已獲部分澳洲國會議員力挺。

這封信由坎培拉的私人診所家庭醫學科醫師林占峰等26名，在澳洲第一線對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的台裔醫護人員發起。

信中指出，作為一群旅澳台裔的前線醫護專業工作者，他們一直密切注意台灣和澳洲的疫情發展，對於台澳兩國能相對成功降低疫情衝擊感到振奮；然而，在新型病毒造成全球大流行之際，「我們不能再因循舊經驗來應對」。

林占峰等人指出，「我們呼籲澳洲政府能與台灣一同努力對抗疫情，我們相信讓台灣成為世界衛生組織（WHO）的會員，對澳洲及全球公衛都有利」。為有效減緩疫情對健康和經濟的衝擊，必須要有良好的科學發展，並且力求透明化。

信中指出，去年12月底台灣已將中國武漢可能爆發嚴重冠狀病毒疾病的消息向WHO示警，據信WHO並未將這項重要消息告訴會員國；而當中國與WHO持續否認這個病毒出現人傳人的方式散播，並反對暫停往返中國航班時，台灣則馬上暫停與武漢的航班，並啟動對應的公衛政策。

林占峰等人指出，很不幸的是，WHO完全忽視台灣超前部署的做法，因此喪失了在全球各地預防病情傳播的寶貴時機，造成前所未見的疫情。國際政治的官僚讓中國武漢的地區型疫情演變成為全球大流行，威脅人類共同的福祉。

林占峰曾擔任坎培拉台灣同鄉會會長，他與醫師顏杏芳及雪梨麥考瑞大學（Macquarie University）的黃呂琛博士等人發起這項連署，連署人數還在增加中。（編輯：韋樞）1090422

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