譚德塞稱中國最早通報疫情 公衛專家詹長權：籲公開紀錄

（中央社記者張茗喧台北21日電）武漢肺炎蔓延，世衛秘書長譚德塞再次重申疫情通報最早來自中國，台灣也未告知疫情會人傳人。公衛專家詹長權表示，世衛應公布中國通報時間、內容，讓外界檢視世衛有何作為。

不滿外國批評忽略台灣早期警示，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨天二度回應台灣議題，強調疫情最早由中國提出，台灣未通報人傳人現象。

台大公衛學院院長詹長權今天接受中央社記者訪問時表示，根據譚德塞說法，中國只有將疫情通知位在WHO的中國辦公室，而非通報WHO總部，與國際衛生條例規定不符，無法視為正式的通報，WHO是否收到相關訊息也得打上一個大問號。

詹長權說，相反地，台灣不僅在12月底正式去函WHO總部窗口，信中也提到病人正在隔離治療，「隔離」重點就是要避免病毒人傳人。

他指出，譚德塞不只聲稱中國是第一個通報的國家，甚至表明有將其他國家相關通報轉給中國，但台灣去信詢問後，並未獲得WHO回信告知疫情狀況，WHO也沒有任何作為，台灣完全無從得知疫情發展，只好與中國聯繫，派出專家實地到武漢了解疫情狀況。

「有做就有做、沒做就沒做」詹長權強調，如果WHO真的有收到中國的通報，應公開紀錄，讓世界知道究竟是什麼時間點通報、通報什麼內容，也讓世界了解WHO有何作為。（編輯：唐聲揚）1090421