加國政界肯定台灣抗疫表現 批譚德塞指控毫無根據

（中央社記者胡玉立多倫多20日電）世衛秘書長譚德塞日前指控台灣之舉，讓多位加拿大政界人士公開站出來替台灣抱不平；他們或在加媒發表評論聲援台灣、或上推特發文肯定台灣抗疫表現，並認為加拿大應向台灣學習。

前加拿大主管亞太事務國務部長基固爾（David Kilgour）及自由撰稿人柯拉（Susan Korah）19日在渥太華「國會山莊時報」（The Hill Times）共同撰文，指「譚德塞對台灣的指控，毫無根據可言」。

這篇文章將近整版大篇幅報導，並將總統蔡英文和譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的照片並列。

另外，加拿大聯邦參議員麥唐納（Michael MacDonald），前聯邦國稅部長、聯邦眾議員芬德雷（Kerry-Lynne Findlay）及聯邦眾議員鮑哈斯（Pierre Paul-Hus）則在個人推特轉貼副總統陳建仁接受英國每日電訊報 （The Telegraph）專訪，讚揚台灣是管理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）危機的模範，加拿大應向台灣學習。

聯邦眾議員肯特（Peter Kent）則在推特轉貼「經濟學人」（Ecomomist）報導，關切中國趁著疫情加強對台軍事威脅，呼籲加拿大慎思加中關係。

基固爾與柯拉在國會山莊時報評論指出，中國長期以來不斷阻止台灣加入WHO，儘管中國從未擁有台灣的管轄權，仍視台灣為其領土一部分，並強迫聯合國及WHO等國際組織採取相同政治立場。

文中指出，世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）日前接受香港記者唐若韞採訪，在被問到台灣成功遏制武漢肺炎擴散，表現優異，WHO是否重新考慮台灣會籍問題時，刻意迴避提問，並突然切斷視訊訪問連線。

評論引述權威期刊「外交政策」（Foreign Policy）報導，指北京當局在疫情爆發之初，即存心誤導WHO；雖然中國並非WHO最主要資金來源國，該組織卻不知何故對中國言聽計從。

WHO公衛專家直至譚德塞一月底赴中國會見中國國家主席習近平後，才獲准至中國考察疫情。此前，WHO不但沒有譴責中共政府隱匿疫情資訊，更無視台灣醫生提出的警訊，遲至1月22日仍否認疫情嚴重性，不願宣布此為國際公共衛生緊急事件。

外交政策報導指出，中國疫情趨於穩定後，譚德塞隨即盛讚北京當局抗疫「成功」。與之形成鮮明對比的是，儘管台灣面對當前全球危機表現堪稱典範，卻仍被WHO排除在外。

基固爾和柯拉表示，台灣政府實施逾百項防疫措施，包括早在去年12月31日即對自武漢入境航班進行檢疫工作，1月23日宣布禁止武漢旅客入境，1月25日禁止湖北省旅客入境，2月6日全面禁止中國旅客入境。由於防疫措施實施得宜，截至4月12日止，擁有約2400萬人口的台灣，僅有388例確診病例及6人病逝。

然而，WHO不僅無視台灣的醫學專業知識，還對台灣與中國的狀況裝聾作啞。WHO在其發布的疫情報告中，不斷更改對台灣稱呼，從「中國台灣」，改稱「台北」，後又改成「台北及周邊地區」。

WHO還允許北京將台灣確診病例數納入其通報疫情名單中，造成台灣極大的困擾，有些國家還依此將對中國的旅行限制延伸至台灣，儘管台灣感染率明顯偏低。

評論指出，蔡英文總統面對譚德塞的指控，表示「在世界各地皆可看到台灣醫療人員及志工無私奉獻的身影，台灣人不會用膚色、語言區分他人，所有人都是兄弟姐妹。台灣從未因無法加入國際組織而減少對國際社會的支持。」蔡英文並邀請譚德塞訪問台灣，親自見證台灣的努力。

基固爾及柯拉指出，台灣防疫成果廣獲國際社會肯定，進而開啟外交新局面。台灣政府已與美國達成互惠合作協議，支援醫療用口罩，並共同研究開發疫苗及藥物。其他各國政府似乎有意效法。（編輯：高照芬）1090421