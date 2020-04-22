林榮基遭潑漆 初步排除有幕後教唆者

香港銅鑼灣書店前店長林榮基21日遭不明男子潑漆，造成林榮基頭部、衣褲都是紅漆污漬。圖為林榮基22日在書店受訪，展示衣服上的紅漆。中央社記者張新偉攝 109年4月22日

（中央社記者林長順、黃麗芸台北22日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，台北市警方今天陸續在高雄逮捕涉案的3名嫌犯，下午依恐嚇及傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，初步排除有幕後教唆者介入。

林榮基昨天上午近9時單獨在北市中山區中山北路一段巷弄內的咖啡店用餐，突遭一名著深色衣褲的不明男子潑漆，造成林榮基頭部、衣褲都是紅漆污漬，犯嫌隨即徒步逃離現場。

台北市警察局中山分局、刑事警察大隊和刑事局共組專案小組偵辦，今天凌晨2時許在犯嫌高雄住處將51歲鄭男和27歲曾男拘提到案，起獲作案穿著衣物、手套、口罩及裝油漆紙杯等證物，並於上午11時許在高雄旗津拘提曾男33歲的哥哥。

香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，台北市警方22日陸續在高雄逮捕涉案的3名嫌犯，下午依恐嚇及傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，初步排除3人有幫派背景或幕後教唆者介入。中央社記者林長順攝 109年4月22日

警方調查，鄭男為主要指揮犯案者，曾男則負責潑漆，負責把風者為曾男哥哥，3嫌均為高雄人，鄭男與曾兄為工人，曾弟目前無業。

警方查出，3嫌於20日晚間搭車到台北，隔日早上犯案，徒步逃逸後便搭乘計程車轉高鐵南下，途中曾變裝以躲避警方追緝，初判應為預謀犯案。

警方今天陸續將3人帶回台北作筆錄，釐清犯案動機。據了解，鄭男供稱看到林榮基發起「重啟書店」募捐活動，認為此舉破壞兩岸感情，臨時起意偕曾姓兄弟犯案，並透過林榮基臉書打卡地點和網路相關資訊掌握其行蹤。

警方初步排除3人有幫派背景或幕後教唆者介入，警詢後下午依涉嫌傷害和恐嚇罪嫌移送北檢偵辦。3人面對媒體詢問均不發一語。（編輯：李亨山）1090422