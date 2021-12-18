戴資穎擊敗中國女將何冰嬌 19日拚台灣羽球世錦賽首金[影]

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（中央社記者龍柏安台北18日電）決勝局一波8比0攻勢，讓世界球后戴資穎提前底定勝局，她在世界羽球錦標賽女單4強，以21比17、13比21、21比14擊敗中國女將何冰嬌，生涯首度闖進世錦賽決賽。

2021世界羽球錦標賽今年在西班牙舉行，戴資穎也一路過關斬將挺進4強，今天她面對世界排名第9的中國女將何冰嬌，拿下對戰3連勝，明天她將挑戰台灣羽壇新頁，力拚隊史首金。

台灣過去在羽球世錦賽的最佳成績，是1999年的印尼男子歸化名將陳鋒，以及「羽球精靈」鄭韶婕在2011年雙雙拿下單打銀牌，而戴資穎晉級女單決賽後，只要奪金就可成為台灣羽壇的第1人。

戴資穎過去與何冰嬌共交手10次，戴資穎坐擁8勝優勢，而最近一次失利，也是3年前的羽球世錦賽，當時何冰嬌在8強阻斷了戴資穎的奪牌之路。

今天雙方再次碰頭，開局戴資穎就連拿5分下馬威，沒想到對手很快回穩，連拿8分逆勢超前，戰況也陷入膠著。

戴資穎在10比12落後時，靠著一波8比1攻勢扭轉戰局，不僅一口氣拉開差距，也提前奠定勝基，先以21比17拿下首局。

次局戰況丕變，戴資穎開賽就陷入4比11大幅落後，她一路苦追，比賽中段甚至以7比17落後對手10分，最後以13比21棄守，讓對手追平戰局。

關鍵決勝局，開局雙方同樣拉鋸互咬，在5比6微幅落後下，戴資穎開始大顯神威，靠著一口氣連拿8分甩開對手糾纏，最後以21比14撂倒對手，也拿下決賽入場券。（編輯：張芷瑄）1101218

世界球后戴資穎（圖）18日在世界羽球錦標賽女單4強，以21比17、13比21、21比14擊敗中國女將何冰嬌，闖進決賽，將挑戰台灣羽壇新頁，力拚隊史首金。（Badmintonphoto提供）中央社記者龍柏安傳真 110年12月18日