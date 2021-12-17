麟洋配遭大馬組合逆轉 羽球世錦賽8強出局

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（中央社記者龍柏安台北17日電）前3次交手雖從未輸過，但東京奧林匹克運動會金牌組合王齊麟與李洋卻在世界羽球錦標賽男子雙打8強戰，以1比2遭馬來西亞組合張御宇與王耀新逆轉，吞對戰首敗，無緣晉級4強。

2021世界羽球錦標賽在西班牙維爾瓦（Huelva）舉行，這也是「麟洋配」2019年合拍後第2度參賽，兩人上屆止步16強，本屆頂著東奧金牌光環挺進8強，只差一步就能追平隊史紀錄，卻在首局先拿下的優勢下連丟2局，提前止步。

台灣男雙在羽球世錦賽最佳參賽成績是2018年由陳宏麟與王齊麟的「雙麟配」，當時止步4強，拿下銅牌。

「麟洋配」過去3度交手張御宇與王耀新，台灣組合都是笑著離開的贏家。

不過，世錦賽8強戰，「麟洋配」開賽後一度以2比4落後，所幸兩人很快回穩，靠一波7比1攻勢超前；大馬組合展現韌性，在比賽中段弭平劣勢，一度以11比10超前，沒想到「麟洋配」展開反撲，掀起一波11比1攻勢霸氣「關門」，先以21比12輕鬆拿下。

次局戰況丕變，「麟洋配」開局失誤太多，一度陷入4比11大幅落後，兩人雖追到17比19，可惜接下來先是對手突破防線，拿下局點，接著又發生回擊出界，讓兩人以17比21失守。

決勝局對方開賽攻勢依舊猛烈，台灣組合一度陷入1比7落後，「麟洋配」一路苦追，比賽尾段追到15比18，無奈決勝關頭又連丟3分，最終以15比21棄守，錯失4強入場券。（編輯：李明宗）1101217