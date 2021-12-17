戴資穎直落二打垮辛度 生涯首闖羽球世錦賽4強[影]

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（中央社記者龍柏安台北17日電）生涯前5度叩關世界羽球錦標賽4強，戴資穎都抱憾而歸，今年她在世錦賽女單8強以21比17、21比13淘汰上屆金牌得主、印度名將辛度，總算突破過往障礙挺進4強。

2021世界羽球錦標賽今年在西班牙維爾瓦（Huelva）舉行，今年東京奧運拿下女單銀牌的戴資穎，今天擊敗世界排名第7的印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），首度挺進4強，除保底銅牌且仍有爭金奪銀的機會。

台灣女單在世錦賽的最佳戰績，是「羽球精靈」鄭韶婕在2011年所拿下的銀牌，她也曾在2005年世錦賽鍍銅，而戴資穎晉級4強後，也成為台灣女單史上，在世錦賽奪牌的第2人。

戴資穎與辛度生涯共交手19次，前者握有14勝對戰優勢，雙方最近一次碰頭，就是今年東京奧運，當時戴資穎淘汰對手晉級決賽，最後也拿下銀牌。

今天雙方再次對決，開賽短暫以3比3打平，戴資穎靠著一波7比1攻勢，不僅甩開對手糾纏，且取得領先優勢，也讓戴資穎在沒有太多阻力前提下，先以21比17拿下。

次局戰況則相對膠著，雙方開賽後一路纏鬥，戴資穎在6比7微幅落後下，靠著連拿4分超前比數，也取得領先優勢。

不過辛度也非省油的燈，在比賽中段又將比分以12比12扳平，所幸關鍵時刻戴資穎即時回穩，再用一波9比1攻勢霸氣「關門」，以直落二淘汰對手，並取得對戰5連勝。（編輯：張芷瑄）1101217