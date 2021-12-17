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戴資穎
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戴資穎與辛度亦敵亦友 互相砥礪走羽球路

2021/12/17 20:03（12/17 20:50 更新）
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羽球世界球后戴資穎（左）17日在2021世界羽球錦標賽女單8強戰，擊敗上屆金牌得主、印度名將辛度（右）晉級4強。一路走來，兩人始終在球場上相互砥礪、一起進步。（Badmintonphoto提供）中央社記者龍柏安傳真 110年12月17日
羽球世界球后戴資穎（左）17日在2021世界羽球錦標賽女單8強戰，擊敗上屆金牌得主、印度名將辛度（右）晉級4強。一路走來，兩人始終在球場上相互砥礪、一起進步。（Badmintonphoto提供）中央社記者龍柏安傳真 110年12月17日
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（中央社記者龍柏安台北17日電）2年前世界羽球錦標賽，辛度用球拍粉碎了戴資穎的奪牌夢；今年世錦賽，戴資穎則阻斷了辛度的衛冕之路，兩人在球場上相互砥礪一起進步，亦敵亦友的交情也成就羽壇一段佳話。

世界球后戴資穎今天在西班牙舉行的2021世界羽球錦標賽女單8強，以21比17、21比13擊敗上屆世錦賽金牌得主辛度（Pusarla V. Sindhu），生涯首度闖進4強，也提前確保獎牌入袋，讓她成為台灣羽壇史上，第2個在世錦賽奪牌的女單球員。第1個是「羽球精靈」鄭韶婕在2011年所拿下的銀牌，她也曾在2005年世錦賽鍍銅。

辛度堪稱是戴資穎國際賽場上最常遭遇的對手之一，包括今天在內，兩人共20次交鋒，戴資穎雖取得15勝對戰優勢，但在最重要的舞台上，辛度卻是不可輕忽的攔路虎。

雖然是球場上不容輕忽的勁敵，但辛度卻也是最暖心的好友，今年東京奧運戴資穎在女單決賽歷經3局激戰，最後不敵中國女將陳雨菲銀恨。

當晚戴資穎在個人社群上分享了一段感人的小故事，賽後辛度把她擁在懷裡，並捧著她的臉、對她說：「妳（戴資穎）已經表現的很好，只是今天不是妳的局。」

好友的一席話，讓戴資穎眼淚瞬間潰堤、爆哭不止，但可別忘了，東京奧運辛度就是在4強輸給了戴資穎，讓她無緣奧運決賽，即便如此，當戴資穎落敗後，她仍不吝給予好友最溫暖的鼓勵。（編輯：張芷瑄）1101217

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