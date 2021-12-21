中國大外宣滲入華府 地方電台收1.2億播官媒內容

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）根據美國聯邦外國代理人資訊揭露系統曝光的最新資料，華盛頓特區調幅電台WCRW過去2年收受中國共產黨支付440萬美元（約新台幣1億2300萬元）酬勞，負責播放政治宣傳內容。

美國網站「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）報導，總部在維吉尼亞州的WCRW母公司波多馬克媒體集團（Potomac Media Group），16日向美國司法部呈報的資料，詳列與中共中央宣傳部國際傳播規劃局簽署的高額合約內容。

這份合約橫跨2019年7月至今年8月，按照合約，WCRW須播放中國環球電視網（CGTN）提供的內容，製播用正面角度描繪中國的系列談話節目「橋梁」（The Bridge），以及在社群媒體上宣傳。

此外，中共中宣部國際傳播規劃局有權檢查WCRW的節目內容，及確認節目安排。波多馬克媒體還須提供中方有關聽眾觸及、回饋及「國際組織評價」的報告。

WCRW早在1992年便開始播放國營中國國際廣播電台（CRI）提供的內容，但先前並未向美國司法部登記為代表中國的外國代理人。

報導指出，北京與美國的調幅廣播（AM）電台建立合夥關係，凸顯中方在美國進行政治宣傳活動的廣泛程度。尤其北京近幾年為了分散外界對其侵犯人權行為的注意力，這類宣傳活動更是如火如荼。

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中國國營媒體透過社群平台及與美國平面媒體簽訂出版交易，積極向美國大眾宣傳他們提供的內容。例如「中國日報」便已花費數以百萬計美元，讓美國「時代雜誌」（Time）、「外交政策」（Foreign Policy）雜誌和「華爾街日報」在網路版刊登它的文章。

波多馬克媒體集團並未回覆置評要求。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1101221