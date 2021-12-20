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中國操縱臉書及推特 紐時揭露大外宣標案報價單

2021/12/20 23:53（12/21 09:04 更新）
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紐約時報20日的報導揭露中國一份大外宣報價單，用以操縱臉書和推特。（圖取自Pixabay圖庫）
紐約時報20日的報導揭露中國一份大外宣報價單，用以操縱臉書和推特。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約20日綜合外電報導）「紐約時報」今天以「購買影響力：中國如何操縱臉書及推特」（Buying Influence: How China Manipulates Facebook and Twitter）為題報導，揭露中國大外宣的報價單。

紐約時報（New York Times）揭露一份中國民間承包商贏得上海市公安局浦東分局標案的報價單，單據中逐項列出服務項目及價格。紐時將原本的中文文件文本譯成英文。

據報導，今年5月21日，上海市公安局浦東分局發布網路公告，尋求民間承包商對所謂公共輿論管理投標。

投標公告上寫著「供應商能隨時提供境外社交平台相關的帳號給採購方。平台包括推特、臉書等，每月每個平台提供約300個帳號。注：此項目內容時效性較強，需隨時提供相關平台帳號」。

業者的報價單則列出6個服務項目，包括境外社交平台註冊、境外社交平台帳號偽裝及維護、境外社交平台帳號落地、境外訊息素材搜集、境外論壇帳號註冊、發帖等及製作原創視頻。

這些項目是按每月或每次報價收費，單項價格從每月5000元人民幣起跳，最高的4萬元人民幣，套餐總價為6萬9800元人民幣。

上述文件顯示，在上海市公安局浦東分局公告發布3週後，一家稱為上海雲鄰（Shanghai Cloud Lin）的公司得標。該公司在宣傳中將自身列為只有20名員工的小企業。

根據創辦人魏國林（Wei Guolin）的領英（LinkedIn）頁面，這家公司與跨國企業合作，為「數位政府」和「智慧城市」提供服務。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1101220

紐約時報揭露中國一份大外宣報價單。（圖取自紐約時報網頁www.nytimes.com）
紐約時報揭露中國一份大外宣報價單。（圖取自紐約時報網頁www.nytimes.com）
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