應中國政府要求 微軟Bing暫停搜尋自動建議

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微軟公司網路搜尋引擎Bing表示，已被「相關政府機構」要求在中國暫停搜尋自動建議功能30天。（圖取自微軟網頁bing.com）

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（中央社北京17日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft Corp）網路搜尋引擎Bing表示，已被「相關政府機構」要求在中國暫停「搜尋自動建議」功能30天。

路透社報導，Bing今天在其中國搜尋網站表示：「Bing是全球搜尋平台，將持續致力於尊重法治與用戶獲取訊息的權利。」

過去一年來，網路公司在中國不斷遭受監管機構打壓，對於從內容到顧客隱私權等領域實施新限制措施。中國政府也表示，希望各大平台更加積極宣傳核心社會主義價值。

根據南華早報，微軟旗下職場社群網路領英（LinkedIn）10月宣布將關閉中國服務後，如今推出專為中國量身打造的新App領英職場（InCareer），不包含社交或分享功能。

領英資深工程副總裁史洛夫（Mohak Shroff）說，設計這個App的目的是「協助中國專業人才找工作，以及幫中國企業挖掘優秀的人才」。

兩個月前領英表示，遵守中國政府的規定變得越來越具有挑戰，加上「監管要求更嚴格」，將關閉在中國的服務。領英同時也說，將創設沒有分享貼文或文章功能、中國專用的服務。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1101217