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南非Omicron重症比Delta少70% 非洲疾管中心：各國情況未必相同

2021/12/23 22:08（12/23 22:33 更新）
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非洲疾病管制中心23日表示，南非的數據顯示COVID-19 Omicron變異株的重症，比Delta變異株少70至80%。圖為南非約翰尼斯堡民眾戴口罩行經曼德拉紀念廣場。（中新社）
非洲疾病管制中心23日表示，南非的數據顯示COVID-19 Omicron變異株的重症，比Delta變異株少70至80%。圖為南非約翰尼斯堡民眾戴口罩行經曼德拉紀念廣場。（中新社）
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（中央社開普敦23日綜合外電報導）非洲疾病管制中心（Africa Centers for Disease Control）今天表示，南非的數據顯示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的重症，比Delta變異株少70至80%。

南非昨天發表一項研究報告顯示，10月和11月確診感染Omicron變異株病患的住院機率比同一時期感染其他變異株的病患少了80%。

非洲疾病管制中心主任恩肯加松（John Nkengasong）在線上記者會上表示：「我們在解讀南非的數據時，要非常地謹慎。」「這是初期（數據），而且公共衛生的實踐是地方性的。」

「我們要謹慎，不要將南非所見的數據，套用到非洲大陸或整個世界。」

他指出，像是南非人口的年輕中位數年齡可能在這個國家所觀察到的情況，扮演了一些角色。而各國不同的疫苗覆蓋率也可能帶來相異的結果。」

英國的兩項研究也顯示Omicron變異株的住院風險減少，雖然降幅較小。

倫敦帝國學院（Imperial College London）的一項研究顯示，Omicron住院風險比Delta低40至50%。而在蘇格蘭，一項早期的數據分析也觀察到住院風險減少。

恩肯加松表示，所有COVID疫苗對抗Omicron的保護力都或多或少降低，並呼籲尚未接種疫苗的非洲民眾前往接種，已接種的民眾則施打加強劑。

他說，「顯而易見，Omicron對所有的疫苗帶來挑戰」，他還說，非洲完整接種疫苗人口的比例尚未達到10%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101223

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