德病毒權威：中國疫苗抗Omicron效果差令人擔心

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德國病毒權威德羅斯登表示，中國疫苗對抗Omicron的效果差，「我現在最擔心的是中國」。（中新社）

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（中央社記者林育立柏林24日專電）德國病毒權威德羅斯登表示，中國疫苗對抗Omicron的效果差，令人擔心，他並推測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒可能源自中國的皮草飼養。

柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）表示，Omicron當然也會去中國，但中國使用的疫苗對抗這種變異株的效果差，「我現在最擔心的是中國」。

德羅斯登在「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）今天刊出的專訪說，這是真正的風險，包括對全球經濟。

根據香港大學和中文大學醫學院的最新研究，施打3劑中國科興疫苗沒有足夠的抗體水準可對抗Omicron變異株。

德羅斯登10月才由世界衛生組織（WHO）指派，成為26人專家小組的一員，負責追溯COVID-19的起源。病毒到底來自自然環境或實驗室，自疫情爆發以來就備受爭議。

德羅斯登說，中國再三宣稱病毒來自外國，不過有可靠線索顯示病毒很可能來自皮草動物。這病毒非常不可能由實驗室人造，這樣沒有根據的假說反而會轉移大家對中國皮草動物飼養的注意力。

他強調，疫情從現在起由Omicron主宰，目前還不確定感染Omicron後病情是否較輕，接種第3劑疫苗的確能減少感染和傳播的風險，為控制疫情戴口罩「特別有效」。

德羅斯登是2003年爆發的 SARS SARS小檔案 感染特點為發生瀰漫性肺炎及呼吸衰竭，比非典型肺炎嚴重，WHO於2003年3月15日正式定名為嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）

主要症狀：發高燒、咳嗽、呼吸急促或呼吸困難、胸部X光發現肺部病變

其他症狀：頭痛、肌肉僵直、食慾不振、倦怠、 腹瀉、意識紊亂等

爆發歷史：2002年11月中國廣東地區疫情流行，後擴散造成爆發性流行，根據統計全球發現8096個SARS病例，造成774例死亡

流行期：依2002到2003年疫情流行經驗，SARS流行期可能與其他呼吸道傳染病相似，主要發生於11月至隔年4月

台灣疫情：2003年3月14日爆發首例後共有346個病例，造成37人死亡，並爆發「和平醫院封院」風波。 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 （嚴重急性呼吸道症候群）共同發現者之一，他領導的團隊早在去年1月即研發出COVID-19的快速檢驗試劑，領先各國。

身為德國政府防疫小組顧問，德羅斯登經常透過媒體向社會大眾解釋疫情，可說是全國最知名的病毒專家。（編輯：林憬屏）1101224