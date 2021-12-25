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耶誕節前夕 英法兩國單日確診數再創新高

2021/12/25 02:56（12/25 10:46 更新）
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Omicron變異株擴散，英國、法國24日通報新增確診病例雙雙創新高。圖為巴黎民眾在平價購物商場「巴黎大堂」的耶誕樹前與耶誕老人合照。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 110年12月24日
Omicron變異株擴散，英國、法國24日通報新增確診病例雙雙創新高。圖為巴黎民眾在平價購物商場「巴黎大堂」的耶誕樹前與耶誕老人合照。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 110年12月24日
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國今天公布，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株擴散，單日確診病例續創新高。

法新社報導，英國政府通報，過去24小時新增12萬2186起確診病例，較前一天高出2000多例。

英國是歐洲疫情最嚴重的國家之一，染疫病歿人數達14萬7857人。

由於耶誕假期關係，英國政府要到27日才會更新疫情最新數據。（譯者：徐睿承）1101225

法國單日新增9萬4124染疫病例 連2天創高

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國今天通報，過去24小時新增9萬4124起確診病例，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最高紀錄。

法新社報導，這是法國連續第2天新增確診病例創新高。

由於COVID-19變異株Omicron散播快速且正值耶誕假期，染疫病例恐將持續攀高。

疫情爆發迄今，法國染疫病歿人數已達12萬2462人。（譯者：徐睿承）1101225

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