英國防疫管制混亂 首相強生女兒打工也受影響

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，今年耶誕期間，英國政府專家對於是否要採取防疫限制措施並勸告民眾約束社交活動，舉棋不定而造成混亂，以致首相強生的女兒凱西亞也受到影響。

現年24歲的凱西亞（Cassia Peaches Johnson Wheeler）是強生（Boris Johnson）與第2任妻子惠勒（Marina Wheeler）律師所生的女兒。

消息來源說，凱西亞在克勒肯維爾（Clerkenwell）的時尚高檔餐廳Sessions Arts Club當女侍，由於嚴格的防疫規定，這家餐館被迫提前一週歇業，營業至本週初為止，也就是說，在今年剩餘日子裡，凱西亞無班可上。

這家餐廳坐落於米德爾塞克斯議會大廈（Middlesex Sessions House），這是一棟二級保護的建築物，樓頂有酒吧和泳池。餐廳員工很同情這位前途不可限量、就讀私立海格特中學（Highgate School）的年輕人，這所貴族學校每學年的學費是1萬8000英鎊（約新台幣67萬元）。

一位擦拭著湯匙的員工說：「當你的爸爸是英國首相，在工作中就很難被當成一般人對待；而當大家都指責首相搞砸餐飲業時，你就更為難了，而且你還無班可上。」

Sessions Arts Club是在今年開幕，如今不致於因提前一週歇業就在財務上無法撐持，因為這家餐廳被譽為今年開張的最熱門餐廳，事先訂位幾乎不可能。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1101224