貨櫃船撞上台中港碼頭船頭凹陷 航港局調查釐清[影]
2021/12/26 11:13（12/26 12:53 更新）
台中港航管中心管制員26日獲通報，指新加坡籍德翔日光貨櫃船上午撞上8A碼頭尾端，貨櫃船頭部分凹陷。（台中港務分公司提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月26日
（中央社記者蘇木春台中26日電）一艘新加坡籍貨櫃船今天上午不知何故在進港時突然撞上台中港8A碼頭尾端，造成碼頭受損、貨櫃船頭凹陷，意外案件正由交通部航港局調查釐清。
台灣港務公司台中港務分公司今天告訴中央社記者，台中港航管中心管制員今天上午8時18分獲通報，新加坡籍德翔日光貨櫃船於上午7時33分時，撞上8A碼頭尾端，造成碼頭範圍部分受損，貨櫃船頭部分凹陷。
台中港務分公司表示，目前正召開緊急應變會議，並已派員勘查碼頭受損狀況，意外案件正由交通部航港局調查釐清。（編輯：謝雅竹）1101226
影片來源：CNA-中部地方組
一艘新加坡籍貨櫃船26日上午不知何故在進港時突然撞上台中港8A碼頭尾端，造成碼頭範圍部分受損。（台中港務分公司提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月26日
台灣港務公司台中港務分公司表示，新加坡籍德翔日光貨櫃船26日上午撞上8A碼頭尾端，造成碼頭範圍部分受損，貨櫃船頭部分凹陷，意外事件正由交通部航港局調查釐清。（台中港務分公司提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月26日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。