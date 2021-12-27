蔡總統挺林智堅決定 大新竹合併升格是國家重要方向

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新竹市長林智堅（左3）27日晚間宣布不參選2022「竹竹併」後大新竹市長，對於媒體提問下一步動向，林智堅說，先不討論，現在關鍵是推動修地方制度法，促成大新竹合併升格。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月27日

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（中央社記者林克倫台北27日電）新竹市長林智堅晚間在臉書發文表示，為能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹的市長。總統蔡英文在貼文底下留言：「智堅辛苦了！除了尊重，我也要表達對智堅決定的支持！」

林智堅在臉書貼文說，經過連日思考，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，自己不會參選2022大新竹的市長；希望這樣的決定，能促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。

貼文發出後2小時，吸引超過2萬多人按讚或加油，以及超過2000則留言。總統蔡英文也留言說，「智堅辛苦了！除了尊重，我也要表達對智堅決定的支持！」

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總統說，為了台灣高科技產業的戰略發展，為了大新竹的建設，大新竹合併升格始終是國家重要的方向，「未來我們還要繼續一起努力，加油！」

桃園市長鄭文燦留言說，不計個人榮辱、得失，一心一意只為大新竹的未來。朝野都應該推崇林智堅的高度，林智堅加油；台南市長黃偉哲留言，林智堅的遠見與格局，來自於智慧與堅持。「智堅市長加油！」（編輯：楊凱翔）1101227