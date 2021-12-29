全台區間測速器資安疑慮停擺近1年 交通部：驗過可重啟

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全台45處區間測速儀器因遭指使用中國零件，有資安傳輸疑慮，停擺近1年。交通部29日表示，已訂出檢驗標準，只要通過就可恢復使用。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）全台45處區間測速儀器因遭指使用中國零件，有資安傳輸疑慮，停擺近1年。交通部今天表示，已訂出檢驗標準，並通知各地執法機關，只要通過檢驗就可恢復使用。

交通部道路交通安全督導委員會執行秘書吳木富今天在道安會記者會上說明，停擺近1年的區間測速儀器，只要通過檢驗就可重新再啟用。

吳木富說，區間測速系統所取得且傳輸資料為「車輛車號」與「區域範圍內行駛之起迄時間」，為減少資料傳輸安全疑慮，所使用的網路攝影機，資料傳輸至少應符合經濟部工業局指定的認證機構「行動應用資安聯盟」公布的「影像監控系統資安標準」，即「5.2.2.2產品所收集之遙測資料應告知使用者，且未告知之遙測資料不應被收集」。

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吳木富說，目前共有9個單位可提供區間測速設備標準檢驗，部分縣市先前已做檢驗，如果與交通部公布的檢驗標準相同，區間測速設備可恢復使用，還未檢驗的，只要通過檢驗也可重新運作。

根據道安會資料，目前全台在16縣市共45處地點設置區間測速儀器，新北市8處最多，其次是桃園市7處，宜蘭縣、苗栗縣各4處，花蓮縣、高雄市、屏東縣各3處，台北市、台中市、基隆市、新竹縣各2處，台南市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣各1處。（編輯：郭諭儒）1101229