汽柴油下週估大漲0.9、1元 95無鉛逼近30元大關

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國際油價大漲，按照中油浮動油價公式，預估明年1月3日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調漲新台幣0.9、1元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北30日電）隨美國商用原油庫存下降，且印度原油進口需求增加，導致國際油價大漲；按照中油浮動油價公式，預估明年1月3日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調漲新台幣0.9、1元。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.5元。

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根據中油浮動油價公式，累算至12月29日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶76.95美元，較上週72.56美元上漲4.39美元；新台幣兌美元匯率27.696元，較上週27.802元升值0.106元。

依浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲0.9元、柴油調漲1元，實際調整金額請於明年1月2日中午12時詳見中油網站。（編輯：黃國倫）1101230