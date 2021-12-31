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特斯拉修理費估價63萬 芬蘭車主用30公斤炸藥炸毀汽車[影]

2021/12/31 09:13（12/31 09:34 更新）
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影片來源：Pommijätkät

（中央社記者周世惠舊金山30日專電）一輛特斯拉電動車兩週前被一位芬蘭車主用30公斤炸藥炸毀，只因車主收到更換電池的昂貴估價單約新台幣63萬元，憤而不修理而摧毀車子。特斯拉對此沒有正式回應。

芬蘭車主卡泰寧（Tuomas Katainen）在影片中自陳，他在一年半前購買一輛美國電動車大廠特斯拉（Tesla）出產的Model S電動車。一開始車子運作良好，直到里程數邁向1500公里後，注意到出現漏水問題，以及故障代碼的訊號。

他叫了拖車服務，把白色特斯拉送到修車廠檢查，一個月後，服務人員回報必須換掉整個電池組，估價2萬歐元（約新台幣63萬元），而且必須獲得特斯拉原廠的許可才能執行更換。

卡泰寧決定採取不同的作法。他把特斯拉取回，計劃把整輛車「炸掉」，並聯絡YouTube頻道網紅，一起合作完成他的「心願」。

進行爆炸的當天，他們把那台特斯拉汽車的電池和馬達拆掉，把車體運到距離芬蘭首府赫爾辛基兩小時外的村莊雅拉（Jaala）一處廢棄採石場。

他們在這輛特斯拉汽車副駕駛座的一側綁上至少15組炸藥，引爆之前，一輛直昇機把特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）的充氣假偶從天而降送到車上。

最後卡泰寧在附近一處帳篷內，按紐啟動引爆車子，這位芬蘭車主就此告別了他的特斯拉電動車。這則炸掉特斯拉汽車的影音，在本月17日上傳YouTube至今已經有超過510萬人觀看。

包括美國有線電視新聞網CNN、Insider和時人雜誌等報導這起因為維修問題引爆且稍有作秀成分的影片；特斯拉總部則未回應媒體詢問。（編輯：陳惠珍）1101231

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