巴西總統波索納洛因腸阻塞入院 治療後情況穩定

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（中央社聖保羅3日綜合外電報導）巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今晨因為腸阻塞緊急住院治療，根據院方病歷，他目前情況穩定。

路透社報導，總統辦公室稍早聲明，波索納洛因為腹痛就醫。

聖保羅（Sao Paolo）維拉新星（Vila Nova Star）醫院病歷顯示，波索納洛因罹患腸阻塞，於今天早晨入院。

據病歷內容，「經過治療，他的狀況穩定，將於早上由麥塞多（Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo）醫師團隊再次評估。現階段尚無法預測何時可以出院。」

根據環球電視台（TV Globo），波索納洛在當地時間凌晨1時30分（格林威治時間4時30分）左右搭乘總統專機抵達聖保羅，自行走下飛機階梯，之後被送往維拉新星醫院。

波索納洛在2018年總統競選期間曾遭刺傷，之後多次住院。2021年7月，他因腸阻塞導致持續性打嗝，當時也同樣住進維拉新星醫院。

送醫治療之前，波索納洛原本在南部的聖卡塔里納（Santa Catarina）渡假。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110103