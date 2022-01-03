台積電獨強 台股18270點創新高連3年紅盤日收紅

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台股3日開紅盤，台積電全場獨撐大局，助攻台股終場以18270.51點作收，上漲51.67點，再創新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台股今天2022年開紅盤，台積電全場獨撐大局，終場上張16元、漲幅2.6%，助攻台股終場以18270.51點作收，上漲51.67點，再創收盤指數新高，台股連3年紅盤日收紅。

台股今天盤中高點攻至18379.69點，上漲超過160點，再創台股歷史新高點；隨著個股追價力道不足、獲利了結賣壓出籠，指數漲勢收斂，終場以18270.51點作收，上漲51.67點，漲幅0.28%，成交金額擴大至新台幣3251.28億元，整體市場下跌家數多於上漲家數。

台積電今天獨撐大局，終場上漲16元，以至631元，創下去年9月6日以來波段新高。不過，晶圓雙雄表現分歧，聯電下挫2.46%，指標股聯發科、鴻海收黑，大立光收漲1.42%。

航空雙雄華航今天為上市成交量第一，終場下挫逾4%，長榮航下跌3.94%；貨櫃三雄長榮下挫2.11%，萬海與陽明下跌超過5%。

法人指出，台股去年大漲逾3400點，根據去年表現，大盤最多上漲7個交易日就會轉為高檔震盪。台股目前短多氣勢強勁，但近期累積漲幅已高，必須提防指數漲勢放緩，短線區間以18000點至18400點間看待。

法人說，上市櫃公司將密集公布去年12月營收，只要萬八關卡可站穩，且盤勢未見明顯轉弱跡象，元月行情應可樂觀期待。（編輯：張良知）1110103