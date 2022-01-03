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台積電6/300

台積電全年營收看增26% 股價衝625元市值突破16兆

2022/1/3 09:17（1/3 09:32 更新）
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美系外資預估，台積電第1季營收將季增3.7%，2022年美元營收將成長26.1%。（中央社檔案照片）
美系外資預估，台積電第1季營收將季增3.7%，2022年美元營收將成長26.1%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電第1季營運表現可望淡季不淡，美系外資預估，台積電第1季營收將季增3.7%，2022年美元營收將成長26.1%。台積電今天早盤股價達新台幣625元，市值突破16兆元。

晶圓代工廠台積電預計13日舉行法人說明會，美系外資在新出爐的報告中預估，台積電第1季產品平均售價可望揚升11%，並推升第1季營收較第4季再成長3.7%，表現將遠比傳統季節性水準強勁。

外資預期，受惠5G、高效能運算市場持續成長，及虛擬貨幣強勁需求，台積電今年將維持高產能利用率，美元營收可望成長26.1%，毛利率將可攀升至53.1%，每股純益將約新台幣29至30元。

隨著日本投資設廠一案拍板定案，加上台灣、美國及中國大陸等多項擴張計畫正在進行，外資預期，台積電可能調高資本支出，3年資本支出金額將自原訂的1000億美元，調升至1080億美元。

至於3奈米製程技術，外資預期，蘋果（Apple）及英特爾（Intel）將是台積電首波3奈米製程客戶，2023年3奈米營收比重將達16%。外資重申買進評等，目標價自新台幣1028元調高至1035元。

台積電今天股價表現強勁，早盤一度達625元，上漲10元，市值攀高至逾16兆元。（編輯：楊蘭軒）1110103

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