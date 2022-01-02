台股3日開紅盤看多 法人：元月有望續戰新高

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（中央社記者吳家豪台北2日電）台股3日將開紅盤，法人表示，近期外資買盤回溫，資金提前卡位，元月行情可期，看好加權指數1月有機會續戰新高，可留意電子股表現。

日盛期貨表示，市場對Omicron變種病毒的擔憂正在消退，在資金潮不斷點火下，台股上週再寫新里程碑，資金提前卡位元月行情態勢明朗，預期台股元月有機會持續挑戰新高。

不過，日盛期貨也提醒，台股短線行情過熱，有量價背離疑慮，部分漲多個股恐成為獲利了結標的，追高需留意風險。

群益投顧分析，台股去年底突破萬八後以低量形式續攻，盤面個股缺乏族群連動性，呈現點放行情，等待本週量能回溫後，將展開元月行情，預估台股指數區間為18100點至18500點。

群益投顧指出，本週將開展的美國消費性電子展（CES）有機會聚焦車用電子、元宇宙等題材，可留意電子股表現，主流類股包括台積電供應鏈、矽晶圓、面板、電動車、集團股。

雖然台股封關前夕交投清淡，但半導體族群最後一個月加速衝刺，表現令人驚艷。中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，明年美國量化寬鬆（QE）政策即將退場，但全球利率仍處於極低水平，股市殖利率可望成為投資人關注焦點。

張圭慧說，由於2021年企業獲利成長7成，預計2022年企業配息將更豐潤，有望吸引資金進駐，但大盤指數難出現大幅度突破，產業配置將成為影響報酬率的關鍵，建議投資人慎選長線能見度高、具成長潛力的產業長期持有。

受惠年底法人作帳題材，高價股近期表現出色。中信小資高價30經理人張嘉祐表示，市場普遍預期聯準會將於2022年6月啟動升息循環，幅度約1至2碼，但在歐元區、日本貨幣政策都將維持寬鬆，中國更可能加大市場流通性，資金成本市場穩定，有利高價股族群表現，建議投資人回檔可視為買點。（編輯：黃國倫）1110102