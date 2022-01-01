台股2022 市場分析首季有希望挑戰萬九新高

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美股去年2021年最後交易日收跌，儘管台股封關日也收跌，但5線收紅。法人預估首季有機會是今年高點，台股拚維持18200點高檔行情，伺機挑戰萬九新高。

展望台股第1季表現，法人指出，外資長假後歸隊、內資活水續加持，1月有上市櫃公司去年財報及法人說明會行情，加上1月底美科技股超級財報週助攻，預估第1季有機會是今年高點，台股拚維持18200點高檔行情，伺機挑戰萬九新高。

美股在2021年最後交易日收跌，道瓊工業指數終場下跌59.78點，或0.16%，收在36338.30點。標準普爾500指數下跌12.55點，或0.26%，收在4766.18點。以科技股為主的那斯達克指數下跌96.59點，或0.61%，收在15644.97點。費城半導體指數下跌5.877點，或0.15%，收在3946.165點。

台股去年12月30日封關日下跌29.44點，收在18218.84點，成交值新台幣2631.67億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超，自營商買超，合計買超21.95億元。其中自營商買超2.81億元，投信賣超8.3億元，外資及陸資買超27.44億元。

台股去年全年上漲3486.31點，漲幅23.7%，是史上第3大漲點，儘管去年12月30日下跌，不過仍5線收紅，包括週線漲257.2點、月線漲791.08點、季線漲1284.07點、半年線漲463.38點、年線漲3486.31點。

展望2022年1月全球總體經濟，群益投顧表示，市場靜待美日央行利率會議聲明與政策指引，牽動股債匯市波動。

群益投顧研判，美國聯準會（Fed）1月將延續現有寬鬆政策，更動利率水準的機率較低，但資金過剩，會繼續縮減資產購買的規模。

美國下週將公布ISM製造業指數、ISM非製造業綜合指數、非農業就業人口變動、失業率。群益投顧指出，隨著美國經濟好轉，商業活動升溫，就業市場持續改善，帶動系統性需求，支撐製造業擴張；但近期Omicron變異株病毒疫情起伏不定，限制部分市場活動。

展望台股第1季走勢，永豐投顧指出，儘管今年各國開始縮減貨幣量化寬鬆規模、資金逐步退潮、企業獲利可能因去年基期墊高呈現個位數百分點下滑，不過COVID-19疫苗及口服藥將使疫情減緩，東協國家景氣有機會復甦，供應鏈逐步恢復正常。

永豐投顧預期，台股第1季仍可受惠外資長假歸隊、內資活水加持，企業成長性仍佳，加上作夢行情，以及1月底美科技股超級財報週助攻，預估第1季有機會是今年高點，第1季企業獲利估可較去年同期成長3%左右，台股有機會維持18200點高檔行情。

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從產業來看，永豐投顧預期，晶圓代工持續供應吃緊2022年一整年，伺服器及高速傳輸應用帶動ABF載板需求持續成長，汽車電子化、電動車、自動駕駛車持續帶動車用電子晶片需求加溫。

統一投顧表示，今年第1季高階版iPhone 13 Pro系列持續熱賣，平價新iPhone預期發表推出，加上第1季上市櫃公司陸續公布2020年財報及法人說明會行情加持，不排除台股挑戰萬九歷史新高點。（編輯：郭無患）1110101