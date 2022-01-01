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韓國Omicron傳播快 一個月內破千例感染

2022/1/1 17:23（1/1 20:00 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國去年12月初首次確認境內出現Omicron感染者，至今一個月內累計已超過1000例感染，傳播速度約是目前主要的病毒Delta的2.5倍，預期可能取代Delta成為韓國境內主要病毒。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內確認感染Omicron病毒案例新增220例，累計達1114例。觀察案例增加趨勢，在上個月1日確認3例感染後，15日確認感染案例僅128例，30日凌晨零時達到625例，才過兩天又一口氣增加489例。

除病毒傳播力增強外，韓國當局日前採用國內廠商開發的新型檢測試劑，大幅縮短病毒分析所需時間，也是確診案例激增的原因之一。

目前已確認的Omicron感染案例中，約51.4%為境外移入，其餘為社區感染，防疫當局預測，Omicron感染者在整體確診人數占比，在今年1、2月內就可能過半，即使維持社交距離規範，確診人數仍可能增至1萬2000至1萬4000例。

韓國目前規範私人聚會人數最多4人，餐廳、咖啡店等公共場所營業時間最晚至晚上9時；海外入境者也全面恢復隔離10天規定。

韓國至今累計63萬5253例確診，5625例病歿；雖然單日確診數較一週前減少1000多例，但重症人數連續12天維持在1000例以上，提升追加接種速度及居家治療服務成為當局要務，便於居家治療使用的口服藥預計在本月中導入使用。（編輯：黃自強）1110101

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