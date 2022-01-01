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天氣惡劣和疫情肆虐 美國數千航班取消或延誤

2022/1/1 18:25（1/1 20:00 更新）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國新年假期間因為惡劣天氣，加上COVID-19變異株Omicron疫情，使得旅行交通大受影響，今天又有數以千計國內與際航班延誤或取消。

根據世界航班追蹤網站FlightAware即時統計，今天傍晚全球有超過3090航班取消，包括出入境美國的國際和國內航班共1550架次；另外，全球總計有8650個航班延誤。

耶誕新年假期通常是航空旅遊高峰期，但因高度傳染力的Omicron變異株快速擴散，造成確診人數陡增，在機師與空服人員檢疫隔離下，各航空公司不得不取消班次。

根據路透社統計，美國過去8天新增COVID-19病例翻倍，平均單日達32萬9000人的新高紀錄。同時期，因COVID-19住院人數增加32%，馬里蘭州、俄亥俄州和華盛頓特區都寫下歷史新高。

根據路透社統計，單是昨天美國23州、波多黎各和華盛頓特區新增確診都創紀錄。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）表示，昨天採檢33萬6000多人，有7萬4000多人確診，陽性比率占22%。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110101

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