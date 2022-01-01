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印度3大城染疫激增 澳洲單日確診創新高

2022/1/1 16:54（1/1 20:00 更新）
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2022年第一天，印度新增確診數2萬2775例，新德里、孟買等大城病例急速增加。圖為新德里民眾採檢。（美聯社）
2022年第一天，印度新增確診數2萬2775例，新德里、孟買等大城病例急速增加。圖為新德里民眾採檢。（美聯社）
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（中央社加爾各答/雪梨1日綜合外電報導）步入2022年頭一天，印度就通報過去24小時新增2萬2775起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例；南半球澳洲今天單日確診也創新高。

印度衛生部通報的最新數據顯示，一些人口密集的大城市病例正急速增加，例如首都新德里（New Delhi）、經濟重鎮孟買（Mumbai）和東部的加爾各答（Kolkata）。

在西孟加拉省（West Bengal），病例在24小時內增加3450起，其中至少1950起發生在省府加爾各答。西孟加拉省共通報16例Omicron新變異株病例。

加爾各答市政當局為了阻止疫情擴散，宣布在17個通報逾5起病例的住宅群中設置微型隔離區，住在其中的居民不可擅離。

印度去年經歷過毀滅性的第2波疫情，最嚴重時，每天平均新增約40萬例，但高峰期過後，病例就顯著減少，全國統計數月間都維持每天新增不到1萬例的數字。

如今，印度官員和醫學專家擔心，Omicron變異株會助長第3波疫情來襲。

另一方面，澳洲的疫情集中在東部數州，正逐漸擴散。由於染疫住院人數不斷增加，新南威爾斯州已對列為密切接觸者的無症狀醫護人員放寬自我隔離規定，前提是他們在職場上無可取代。

澳洲衛生機關的數據顯示，澳洲人口最多的兩個州——新南威爾斯州與維多利亞州，今天分別通報單日新增2萬2577例和7442例。

新南威爾斯州新增4人病故，維多利亞州則有9人。全國累計超過2250人染疫病故。

路透社報導，包含昆士蘭州（Queensland）、塔斯馬尼亞州（Tasmania）和澳洲首都特區（Australian Capital Territory）統計在內的病例今天創下3萬3161例的全國紀錄，比昨天的3萬2946例還多，而這個最新數字還未計入南澳州（South Australia）、西澳州（Western Australia）和北領地（Northern Territory）的資料。

自耶誕節過後一週以來，新南威爾斯州的病例數已從6288例（耶誕節當天）暴增逾3倍；染疫住院人數從388例增加超過兩倍至901例；送入加護病房的患者也增至79人，攀升約50%。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110101

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