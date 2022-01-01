譚德塞稱2022有望擊敗疫情 籲別囤積疫苗

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世衛組織秘書長譚德塞12月31日發表新年談話，稱全球2022年有機會擊敗疫情，並警告各國不要囤積疫苗。（圖取自facebook.com/DrTedros.Official）

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（中央社日內瓦31日綜合外電報導）世衛組織秘書長譚德塞今天在新年談話中表示，如果世界各國合力遏止COVID-19擴散，全球有望在2022年擊敗疫情，但警告不要抱持「狹隘的民族主義並囤積疫苗」。

自從世衛首次接獲通報，中國境內出現不明的肺炎病毒株病例，至今已有兩年，目前全球累計2億8700萬人染疫、近550萬人病歿。

世界各地人們迎接新的一年到來，但跨年慶祝活動縮水或取消，許多國家並不鼓勵大批人群聚集在一起。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍是日常生活一部分：這場疫情導致邊境關閉、家人分開，而在有些地方，民眾出門不戴口罩是無法想像的。

英國廣播公司（BBC）報導，儘管如此，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在談話中仍傳遞正面訊息，提到目前已多了許多工具可治療COVID-19。

但他警告，疫苗分配不均情況持續下去，將增加病毒演化的風險。

他表示：「某些國家的狹隘民族主義與囤積疫苗行為，已經影響公平正義，也為Omicron變異株的出現營造良好條件。疫苗分配不均情況持續愈久，病毒以各種我們無法防止或預測的方式來演化，風險也愈高。」

他說：「如果我們終結分配不均情況，那麼我們將可結束疫情。」

譚德塞談話中也提到疫苗接種率低的問題。

BBC報導，歐美地區大多數民眾已至少接種一劑疫苗，但非洲大多數國家尚未達到世衛的目標，即在2021年底前讓每個國家的完整接種覆蓋率達到4成。

譚德塞先前曾批評較富有國家「消耗掉」全球疫苗的供應量，富國大多數民眾都已完整接種疫苗，但其他國家的人民還在等待施打第一劑。

世衛已設定2022年的新目標，盼在7月以前讓所有國家7成民眾都施打疫苗，以終止疫情。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110101