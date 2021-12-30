不滿中國世衛疏忽疫情 數百墨西哥人提集體訴訟

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（中央社墨西哥市30日綜合外電報導）女兒感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世的打擊，促使米蕭斯（Jaime Michaus）加入其他數百名墨西哥人，向中國和世界衛生組織（WHO）提出集體訴訟，要求賠償。

米蕭斯說：「我仍不確定這麼做對不對。」他說：「我心情很複雜，因為這麼做好像是從女兒的死賺一筆。」他的25歲女兒今年7月過世，留下剛滿月的襁褓嬰。

63歲的退休人士米蕭斯告訴法新社：「再多的錢也換不回她，但我這麼做是為了小孫女的未來。」他估計這場官司有5成的勝算。

向中國和世衛索賠的國際訴訟是由阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的波普拉夫斯基國際法律事務所（Poplavsky International Law Offices）所發起，米蕭斯最近加入這起集體訴訟的行列。

為吸引潛在客戶，這家法律事務所在墨西哥的社群媒體喊出口號：「你有沒有因COVID-19受苦？了解你的權利。」

波普拉夫斯基國際法律事務所在墨西哥的代表龔薩雷茲（Denisse Gonzalez）告訴法新社：「提出集體訴訟，是因為中國和世衛在疫情方面犯下疏失。」

這場金額達數百萬美元的集體訴訟將提交聯合國日內瓦辦事處，指控中國和世衛觸犯了「世界人權宣言」（Universal Declaration of Human Rights）。

龔薩雷茲說，求償金額從確診20萬美元到病故80萬美元不等。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天捍衛這個組織於疫情初期的因應作為，說他們有「立刻採取行動」。

COVID-19最早於2019年在中國湖北省武漢市現蹤，迄今造成全球540多萬人喪生。

墨西哥至今累計近30萬人病故，高居全球第5，超過395萬人確診。

波普拉夫斯基國際法律事務所表示，訴訟費用將由賠償金額的一定比例支付。米蕭斯拒絕透露如果勝訴將支付多少比例的求償金給事務所，僅表示他認為金額很合理。波普拉夫斯基國際法律事務所認為，官司至少要打5年才能定案。

另外一起向墨西哥法院提起對中國集體求償的案件，但未能達到30名原告的最低要求。

試著發起這起集體訴訟的律師費拉斯柯（Fernando Martinez de Velasco）說：「我原本以為會有很多人想提告，但奇怪的是事實並非如此。我認為是信任的問題。」（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1101230