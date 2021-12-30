台股明年高點看萬九 法人：通膨升息疫情是干擾因素

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北30日電）2021年封關前夕，外資回頭連8天買超，推升台股今年亮麗封關，加權指數全年勁揚23.66%，櫃買大漲29.03%，漲勢位居全球主要股市前段班。展望2022年，法人預期基本面、資金面正面支撐下，台股高點19000點為最大公約數。

台股今天收在18218.84點，全年上漲3486.31點，漲23.66%，為史上第3大漲點，在全球主要股市排名第5，僅次於美股費城半導體指數、美股標普500指數、巴黎CAC40指數及美股那斯達克指數。

台股2021年在年底封關前，以驚驚漲方式再度站回萬八關卡，今天盤中並創下歷史新高18291.25點。

展望2022年，投信法人預期，通膨、升息、疫情依舊是盤面干擾因素，「高波動」的震盪年是最大的共識；但在企業獲利成長、經濟復甦、資金依舊充沛，加上外資買盤回流等利多條件下，普遍看好台股將續創新高，高點19000點為最大公約數，挑戰20000點不是夢。

法人認為，2022年維持選股不選市的投資主軸。觀察各家投信看好類股，半導體、電動車、高速傳輸、元宇宙幾乎是基本配備，全球進入「數位轉型」新時代，明年科技股新技術、新應用、新商機不斷湧現，都受到高度關注。

針對市場最擔憂的通膨及升息問題，國泰投信表示，對台股會有一定的影響，但不用太擔心，預期通膨明年第2季會慢下來；從過去升息歷史經驗，股市短期反應後都是上漲的趨勢，2022年續創新高的大方向不變，第3季有望見到高點目標不變。

野村投信表示，台股2021年企業獲利成長幅度達50.7%，呈現百花齊放的架構；而在基期拉高的情況下，讓2022年獲利成長率預估僅有0.2%，個別企業與產業的差異擴大，選股更為重要，科技股成長動能相對強勁，將是2022年市場主流。

保德信投信表示，台股基本面與台灣經濟基本面無虞，且台股評價面因為企業獲利不斷上修，本益比目前低於5年平均16倍，對於法人資金而言相對具有吸引力；加上近兩年外資大幅賣超台股，一旦明年出現外資回補買盤，對於台股多頭趨勢將是一大助益。

安聯投信表示，整體上2022年台股大致還是維持緩步上升的格局。由於供應鏈短缺問題仍在，所以在供給面仍相對緊俏、需求持續增溫，加上缺工、海運等問題未解，還是有利相關產業的基本面。整體而言，預期2022年台股仍有機會向上。

新光投信表示，2022年仍維持選股不選市為投資主軸，放眼全球，一個「更潔淨」、「更智慧」的新世界來臨，台股站在世界轉型的樞紐上，不論數位創新或能源轉型，帶動各產業迎接全新格局。其中，「台廠供應鏈」將趁勢崛起，隨明年初機構法人重新布局之際，建議投資人留意半導體、綠能等兩大投資機會。

台新投信表示，台股連續2年漲幅超過2成，量化寬鬆（QE）提前結束，第2季及第3季將面臨修正壓力；雖然股市資金動能下降，但企業獲利有撐，經濟逐季回溫，預期系統性風險機率低，台股明年依舊有利可圖，指數區間在15150點至19200點間，拉回即買點，迎接第4季高峰。（編輯：張良知）1101230