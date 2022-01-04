新春限定刮刮樂上市 頭獎2000萬增至5個史上最多

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台灣彩券公司4日舉辦「2022刮刮樂新品首發記者會」，推出5款刮刮樂新品，其中新春限定發行的「2000萬超級紅包」及中獎率100%的年度生肖款「金虎獎」最受矚目。中央社記者鄭傑文攝 111年1月4日

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（中央社記者吳佳蓉台北4日電）台彩宣布，新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂今天上市，有5個新台幣2000萬元頭獎，二獎「200萬加BMW汽車」共9個，三獎100萬元多達650個，頭獎至三獎數量均為史上最多。

台灣彩券公司今天舉辦「2022刮刮樂新品首發記者會」，台彩董事暨發言人黃志宜宣布，5款新春限定刮刮樂即日上市，包括只在新春發行、刮刮樂中頭獎金額最高的一款「2000萬超級紅包」，該款每張售價2000元。

迎接虎年，黃志宜表示，今年「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2000萬元多達5個，比去年多出2個，二獎「200萬獎金加BMW汽車」有9個，也比去年增加2個，搭配的汽車獎品為BMW The X1 2022年式豪華版。

黃志宜指出，「2000萬超級紅包」三獎100萬元，今年共有650個，比去年加碼130個；「2000萬超級紅包」大小獎項合計，總中獎率69.33%，與去年相當，只要有中獎，獎金最低都有1000元。

台彩公司表示，金虎獎、萬事大吉、超級777、金鼓開運等4款新春限定刮刮樂，也全都在今天上市，售價從100元至500元不等，適合新春尾牙、全家聚餐一起同樂。

合計今天上市的5款新春刮刮樂，100萬元以上獎項多達688個，創單批發行的最高紀錄，總獎項達1695萬個，總獎金合計139億元。（編輯：楊凱翔）1110104