南投紫南宮發放虎年錢母 8公里人龍搶領求發財

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（中央社記者吳哲豪南投1日電）南投竹山鎮紫南宮今天上午發放虎年錢母，領取民眾排隊長龍超過8公里；紫南宮主委莊秋安說，去年春節為防疫取消發錢母，除元旦發虎年錢母外，農曆春節還會再辦發錢母活動。

去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，紫南宮取消農曆大年初一發放錢母活動，今年元旦則恢復舉辦發錢母活動，只要是在今天上午9時之前排隊的民眾都能領取錢母，不過去年12月29日晚上就有民眾在紫南宮前排隊，準備搶頭香。

紫南宮原預訂在今天上午9時發放錢母，但排隊人龍已超過8公里，廟方決定提早30分鐘發放；排在第1名的陳姓民眾家住台南，從紫南宮主任委員莊秋安手上拿到錢母和金雞蛋時顯得很開心。

陳姓民眾接受媒體聯訪時說，為順利領到錢母，幾天前就來排隊，幸運搶到頭香感覺很爽，也希望領到錢母，工作事業都順利。

莊秋安接受媒體聯訪時指出，去年春節因COVID-19疫情嚴重停發錢母，今年恢復舉辦發錢母活動，不過為作好防疫，強制信眾排隊時一定要戴口罩，沒戴口罩者廟方將不發送錢母。

莊秋安指出，今天來不及領取錢母的民眾不用失望，因為農曆大年初一當天也會發放虎年錢母，一樣會加贈金雞蛋和各項福氣兌換券，歡迎大家春節到紫南宮走春求好運。

紫南宮今年發放的壬寅虎年錢母，分為單枚袋裝金幣、銀幣及盒裝金銀套幣，金虎年以登山虎為設計主軸並諧音「福」，有平安吉祥之意，虎抬頭意謂祥和平安，腳踩登山石祝福步步高陞，幣面刻有「虎躍龍騰生紫氣」吉祥話。

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紫南宮今天也準備3000顆金雞蛋，前3000名排隊領取錢母者也可拿1顆，內含福氣兌換券，隨機可抽得2錢金戒指、1錢金戒指、新台幣3000元或2000元紅包、精裝組套幣、福氣項鍊、金錢母，全憑福氣。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，發送活動經過多年，錢母設計越來越精緻，年年吸引數萬人領取，是紫南宮年度盛事之一，今年壬寅虎年已邁入第11個年頭。（編輯：卞金峰）1110101