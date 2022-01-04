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喬科維奇獲准免打疫苗 澳網拚生涯第21座大滿貫

2022/1/4 18:57（1/4 21:10 更新）
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世界排名第一的塞爾維亞網球天王喬科維奇（前）4日表示，他已獲准以醫療理由豁免接種COVID-19疫苗。（圖取自twitter.com/djokernole）
世界排名第一的塞爾維亞網球天王喬科維奇（前）4日表示，他已獲准以醫療理由豁免接種COVID-19疫苗。（圖取自twitter.com/djokernole）
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（中央社墨爾本4日綜合外電）塞爾維亞世界球王喬科維奇今天表示，他已取得醫療豁免，得以在不用接種COVID-19疫苗情況下參加澳網，將爭取澳網第10冠，並尋求生涯第21座大滿貫男單冠軍。

網球每年首場大滿貫賽澳洲公開賽（Australian Open）17日即將開打，所有參賽者都須接種Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，或取得由獨立專家小組評估的醫療理由豁免。

喬科維奇（Novak Djokovic）先前一再拒絕證實自己是否已接種Covid-19疫苗，對於他是否參加澳網，各界多個月來一直存疑。

但喬科維奇今天在Instagram上寫道：「我在這段休息期間和心愛的家人度過很棒的時光，我將帶著豁免許可前往澳洲。2022年開打吧。」 喬科維奇還隨文附上他在機場的照片，他看起來相當放鬆，手推車上堆著大批行李。

澳洲網球協會（Tennis Australia）則發表聲明指出：「喬科維奇申請醫療豁免，經由兩個個別的獨立醫學專家小組進行嚴格審查程序後，予以核准。」

34歲的喬科維奇目前拿下9座澳網男單冠軍，曾於去年澳網決賽擊敗俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

喬科維奇生涯共獲20座大滿貫冠軍，與瑞士名將費德瑞（Roger Federer）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）保有相同紀錄。

納達爾已經確定會參加澳網，費德瑞則因為膝蓋動刀還在休養中，因此不會參賽。

喬科維奇證實將參加澳網後，意味他將與納達爾較勁，兩人都尋求在本屆澳網奪下破紀錄的生涯第21座大滿貫男單冠軍。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1110104

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