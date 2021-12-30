喬科維奇臨陣退出ATP Cup 澳網參賽動向受矚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨30日綜合外電報導）塞爾維亞籍世界球王喬科維奇在最後關頭退出世界職業網球協會盃（ATP Cup），隊友拉約維奇表示，不清楚喬帥退賽原因，也不確定他是否會飛去墨爾本參加澳洲網球公開賽。

法新社報導，世界職業網球協會盃（ATP Cup）將於1月1日在雪梨開打，坐擁20座大滿貫賽金盃的喬科維奇（Novak Djokovic）在賽前幾天退出，使得有關這位球星是否接種疫苗、是否會參加澳網尋求衛冕的疑問，引起更多猜疑。

喬科維奇退賽後，拉約維奇（Dusan Lajovic）將率領塞爾維亞隊進軍ATP Cup。

拉約維奇表示：「不幸地，他（喬科維奇）無法來到這裡，但是，你知道，我認為他和我們一樣，希望他自己能以某種方式來到這裡。不幸的是他沒有來，我們必須接受現實。」

「我不知道正式的理由，也許世界職業網球協會（ATP）知道。他只說他不會參加ATP Cup，並會試圖去澳網。」

當被問及喬科維奇是否會在墨爾本球場（Melbourne Park）現身時，拉約維奇表示：「我的意思是，他（喬科維奇）說，『各位，我不會去』是指他不會參加ATP Cup的決定。澳網就再看看吧。」

「他（喬科維奇）沒有具體說明他是否會去（澳網），他正在等待做出最後決定。」

目前尚不清楚這一決定為何，但如果喬科維奇申請豁免疫苗接種，則將由獨立專家小組評估決定並保密。

然而，澳網舉辦地的維多利亞州（Victoria）政府官員數個月來一直堅持，只有接種疫苗的球員才能參加1月17日至30日的澳網賽事。

維州副州長馬里諾（James Merlino）本月表示：「這是規則，申請豁免正是如此─它不是特權網球選手可鑽的漏洞。」（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101230