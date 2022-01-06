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力智申購中籤率0.44% 估凍資逾2900億創台股紀錄

2022/1/6 09:05（1/6 12:53 更新）
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力智將於13日掛牌上市，抽中1張估賺逾新台幣28萬元。（中央社檔案照片）
力智將於13日掛牌上市，抽中1張估賺逾新台幣28萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹6日電）力智將於1月13日掛牌上市，抽中1張估賺逾新台幣28萬元。據證交所初步估計，公開申購數量逾50萬筆，中籤率僅約0.44%，估計將凍結2946.8億元資金，改寫台股紀錄。

配合初次上市公開承銷，電源管理晶片廠、華碩旗下力智去年底辦理競價拍賣5076張，合格投標數量2萬7832張，超額認購達5.48倍，最低得標價格每股795元，最高得標價格850.6元，得標加權平均價格每股803.69元。

力智今年1月3日至5日辦理公開申購，公開申購張數2220張，承銷價每股589元，以公開申購期間興櫃價格871至924元計，價差超過47.8%，若抽中1張估計可獲利逾28萬元，吸引股民踴躍參與申購。

據證交所初步估計，力智公開申購數量多達50萬312筆，中籤率僅約0.44%，估計凍結2946.8億元資金，預計1月7日抽籤。

力智產品線包含電源管理晶片及金氧半場效電晶體（MOSFET），並獲輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾（Intel）等大廠認證，去年營運穩健成長，累計前11月營收達53.88億元，年增39.82%。。（編輯：楊蘭軒）1110106

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