珍奶股聯發國際4日起公開申購 中籤有望賺5萬

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以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」拓展全球市場的聯發國際將於14日掛牌上櫃，4日起公開申購。（圖取自facebook.com/shareteacafe）

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（中央社記者江明晏台北3日電）以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」拓展全球市場的聯發國際將於14日掛牌上櫃，4日起公開申購，承銷價新台幣78.8元，以去年12月30日收盤價130元計算，中籤可望賺5.1萬元。

聯發國際總經理賴柏宇表示，「Sharetea歇腳亭」品牌走過30年，如今主力市場在消費力強的美國，推升獲利表現亮眼，展望未來，公司將持續靠著穩紮穩打的經營方針，拓展歐美等高毛利市場。

攤開成績，聯發國際2021年前3季累計營收新台幣6.14億元，與2020年同期相比成長31%；2021年前3季稅後淨利8500萬元，純益率13.93 %，稅後每股盈餘（EPS） 5.52元。

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聯發國際初次上櫃普通股股票承銷案，競價拍賣作業於去年12月30日完成開標，最低得標價格為115.6元，最高得標價格為705元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為119.29元，本次競拍股數全數順利拍賣成功。

競拍開標結果顯示，合格投標數量是1萬582張，得標數量是1050張，投標倍數高達10倍之多。聯發國際將於1月4日至1月6日進行公開申購程序，公開申購張數為262張，申購價格為78.8元，以聯發國際去年12月30日在興櫃收盤價格130元計算，等於投資人中籤現賺5.1萬元，有望掀起申購熱潮。（編輯：郭無患）1110103