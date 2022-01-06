基隆望海巷漁港又成「陰陽海」 市府開罰建商15萬元

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基隆市望海巷漁港海域遭附近建築工地污染成了「陰陽海」，市府環保局已在工地現場採樣，將依法裁罰，並要求業主限期改善。（基隆市議員呂美玲提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月6日

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市望海巷漁港海域近日又成了「陰陽海」，當地漁民表示已是去年以來第3次被附近建案工地汙染，市府相關單位今天下午前往工地會勘後，將依違反水保法開罰建商15萬元。

基隆市政府發布新聞稿表示，市府都市發展處、環保局及產業發展處等單位下午跨局處前往工地現場展開聯合稽查，經初步勘查，工地內沉沙池已滿水，臨時施作的沉沙池也遭破壞無法發生作用，導致泥水外溢至公共排水系統。

環保局長賴煥紘向中央社記者指出，先前2次海域受到汙染，已分別裁罰新台幣6萬5000元和10萬元，環保局已在現場採樣，將依排放廢水「污染濃度」裁罰，並限期施工廠商10日內完成改善，屆期未改善，依法按次處罰。

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產發處表示，今天會勘後，產發處將再依違反水土保持法，開罰建商15萬元，並要求業者提出處理維護與改善計畫送審。對於多次泥水外溢港區，產發處也將在調查事證後，請業者提出漁港淤積解決方案。

產發處指出，市府並要求業者應在這週內將工地缺口以太空包阻絕泥水，不可再直接外流至水溝，裸露的泥土也要以帆布覆蓋，在改善計畫完成前，也要在漁港內召開說明會，向漁民說明漁港泥沙清淤解決方案。（編輯：張銘坤）1110106