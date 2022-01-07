穩定農產售價 暫停肥料出口、補助原料漲幅5成

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農委會副主委陳駿季7日表示，今年第一期作肥料供應無虞，但國際疫情影響原料上漲，為穩定農產售價，除暫停肥料出口，10日起出貨的肥料，補助業者原料漲幅5成不等，售價不降則不補助。中央社記者楊淑閔攝 111年1月7日

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會今天表示，今年第一期作肥料供應無虞，但國際疫情影響原料上漲，為穩定農產售價，除暫停肥料出口，10日起出貨的肥料，補助業者原料漲幅5成不等，售價不降則不補助。

農委會舉行臨時記者會，農委會副主委陳駿季做上述表示。

陳駿季說，今年第一期作農民用肥需求43.5萬公噸，台肥及民營廠供應量共50.4萬公噸，確定充足供應無虞，但是有少數誤導訊息傳出，農委會呼籲農民不要誤以為缺肥，事實是國產肥料生產充足無虞。

陳駿季提出走勢圖說明，109年12月起，國際製肥原料數種成分因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響出現漲勢，漲幅不一，以 尿素 尿素小百科 簡介：由氨和二氧化碳合成，外觀為白色或無色的結晶。

用途：可利用於農業、紡織工業、飼料添加劑、皮膚科藥劑。是環保引擎燃料的成分，用於處理柴油車輛上的廢氣物質時，稱為車用尿素。 看更多 關閉 來說，迄今上漲189%；民生物價也含農產，為穩定最末端的農產品售價，農委會已規劃因應措施。

陳駿季說，措施包含暫停肥料出口。農委會農糧署農業資材組長黃俊欽補充，已協調中石化的子公司兆欣化學工業公司暫停每月1萬公噸硫酸銨（肥料）出口。

媒體提問，供大於求，為何還要暫停肥料出口。陳駿季說，因為還要考量做到安全庫存，以備國際間萬一禁止肥料原料出口所需；對於之前有工業需求搶購原供應農用的尿素情況，未來會對業者用途勾稽、把關，以確保農用肥料元素供應農用，但是當業者原料進貨量足供農用，還有多餘量，則回歸市場機制運用。

另一項重要措施，則搭配農委會推動的實名制執行。陳駿季說，從10日起出貨的肥料，由政府協助補助國內肥料業者原料漲幅5成不等（各種原料漲幅不同）；漲幅比價的時間基準點為去年7月，自此迄今，民間業者肥料售價調漲過3、4次，漲幅約2到3成。

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他並說，農委會從實名制購肥平台可看到獲補貼的業者是否確實降價，沒有降價，則政府不補貼，目前初估每月預算將支出新台幣1.3億到1.4億元。

他重申，原本國產肥料供應量台肥占7成，民間業者占3成，在台肥一直沒漲價下，現況已是台肥占9成、民間業者占1成，因為農民會想買比較划算的價格，如果民營業者想獲補助又沒降價，不僅得不到補助，市占率還會下降；農民只要透過實名制購肥，原本上漲的相關產品，應該就會開始降價。（編輯：管中維）1110107