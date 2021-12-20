澳洲力抗貨運危機 擴大自產尿素供應

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲政府今天宣布與澳洲肥料廠Incitec Pivot達成協議，取得國內生產尿素供應。尿素是製造貨車用柴油必要添加劑，中國為平抑境內價格而限制出口，導致澳洲面臨貨運中斷危機。

澳洲能源部長泰勒（Angus Taylor）發布聲明表示，按照協議，Incitec Pivot將擴大生產工業級顆粒尿素（technical grade granular urea，TGU）。這種尿素是製造環保汽車尿素AdBlue的重要成分，AdBlue可限制柴油車的氮氧化物排放。

澳洲尿素需求約8成仰賴進口，其餘主要由Incitec Pivot供應。澳洲貨車運輸協會（Australian Trucking Association）本月稍早對AdBlue可能缺貨表達疑慮，警告貨運營運可能受到衝擊，並危及澳洲的貨物運輸。

消息引發澳洲當局向印尼、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達和日本尋求尿素供應。

泰勒今天說：「澳洲目前握有充足的AdBlue存量，但這份協議…將能夠讓一項AdBlue產品由國內製造商負責供應，以確保若目前發生供應鏈中斷，不致影響澳洲企業。」

泰勒並補充，Incitec Pivot增產工業級顆粒尿素，將不會影響到澳洲農民所需的肥料供應，也不會造成國內AdBlue分銷鏈中斷。

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由於需求成長但供應量減少，普遍被當作肥料的尿素今年來價格暴漲逾200%，引發駕駛恐慌購買AdBlue，使得缺貨問題惡化，導致一些國家開始實施配給制。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）今天也透露，印尼已提議明年1月提供5000公噸精製尿素，足以生產相當於澳洲一個月所需的AdBlue。他還說，海運商會將正在運往澳洲途中的尿素和AdBlue優先卸貨。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1101220