巴西斷崖岩石崩落砸中3艘觀光遊艇 至少7死3失蹤[影]

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（中央社里約熱內盧8日綜合外電報導）巴西東南部觀光景點佛納斯湖（Furnas Lake）發生3艘觀光遊艇遭峭壁崩落巨石波及的事故，造成至少7人死亡和3人失蹤。

事發現場的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）消防人員聲明表示，目前證實7人喪生，3人失蹤，32人受傷，其中9人必須住院。

事發在今天中午，地點在米納斯吉拉斯州卡皮托利烏（Capitolio）地區附近的佛納斯湖，斷崖的岩石突然鬆脫，砸中湖上幾艘觀光遊艇。

上傳社群媒體的影片顯示，事發瞬間，遊客們發出驚呼，滾滾巨石砸下水面，至少一艘船被砸沉，其他慌忙躲開。

另一支影片顯示，事發前數分鐘，有幾人發聲警告「有許多石頭落下」，並向其他船上的遊客大喊，趕快離開落石斷崖。

消防人員最初估計有20人失蹤，但人數大幅下修，因為原本下落不明的人很多是自行前往醫院就醫。

消防人員表示，巴西東南部最近幾天下了豪大雨，山崩可能性大增。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110109